Армянские НВФ в Карабахе в очередной раз обстреляли позиции ВС Азербайджана - Минобороны

Армянские незаконные вооруженные формирования (НВФ), находящиеся в зоне временной ответственности российских миротворцев в Карабахском регионе Азербайджана, вновь подвергли обстрелу позиции азербайджанских военных, сообщает в четверг министерство обороны Азербайджана.

"В ночь на 10 марта и до самого утра члены армянских НВФ на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Чухурмехле, Гурдлар, Хыдырлы, Гарадаглы и Гасымлы Агдамского района", - отмечается в информации.

Минобороны сообщает, что обстрелы велись 28 раз.

В целях предотвращения провокаций на указанных направлениях подразделениями ВС Азербайджана были приняты ответные меры.

"Оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений", - сообщает Минобороны.

Х.Насирзаде