Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.856 RUR   0.0131 GBR   2.2303 TRY   0.1171

Цена на нефть

09.03 $/bbl +/- WTI 108.70 -15.00 Brent 111.14 -16.84

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 10.03.2022 09:58

Оппозиция в ФРГ призывает остановить поставки газа по Северному потоку 1

Председатель находящейся в оппозиции партии ХДС Фридрих Мерц призвал власти ФРГ отказаться от поставок российского газа по газопроводу "Северный поток 1", сообщил немецкий журнал Spiegelв среду.

"Во время дискуссии о поставках энергоресурсов из России Фридрих Мерц выступил за радикальное сокращение: лидер ХДС и председатель парламентской фракции ХДС/ХСС высказался за прекращение поставок российского газа по газопроводу "Северный поток 1", - приводит Spiegel позицию Мерца.

По словам политика, такой шаг "олицетворял бы новый уровень санкций", направленных против России.

Мерц также отметил, что в случае принятия такого решения газоснабжение ФРГ будет ограничено.

"Мы считаем, что мы должны пойти на такой шаг в связи с ситуацией, которая там происходит", - подчеркнул председатель ХДС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az