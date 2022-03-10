Оппозиция в ФРГ призывает остановить поставки газа по Северному потоку 1

Председатель находящейся в оппозиции партии ХДС Фридрих Мерц призвал власти ФРГ отказаться от поставок российского газа по газопроводу "Северный поток 1", сообщил немецкий журнал Spiegelв среду.
"Во время дискуссии о поставках энергоресурсов из России Фридрих Мерц выступил за радикальное сокращение: лидер ХДС и председатель парламентской фракции ХДС/ХСС высказался за прекращение поставок российского газа по газопроводу "Северный поток 1", - приводит Spiegel позицию Мерца.
По словам политика, такой шаг "олицетворял бы новый уровень санкций", направленных против России.
Мерц также отметил, что в случае принятия такого решения газоснабжение ФРГ будет ограничено.
"Мы считаем, что мы должны пойти на такой шаг в связи с ситуацией, которая там происходит", - подчеркнул председатель ХДС.
Армянские НВФ в Карабахе в очередной раз обстреляли позиции ВС Азербайджана - Минобороны
Алиев отправился с рабочим визитом в Турцию
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 451,6 млн - университет Хопкинса
На западе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 3
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Передача Украине польских МиГ-29 может привести к эскалации отношений РФ-НАТО
Google приостановил покупку приложений в Google Play для пользователей из РФ
КНДР планирует запустить серию спутников для контроля за военной деятельностью США в регионе - Ким Чен Ын
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Nar третий год подряд лидирует по Индексу лояльности клиентов
В Yelo Bank состоялся концерт, посвященный женскому дню
NEQSOL Holding прокомментировал поддержку эвакуации граждан Азербайджана из Украины
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров