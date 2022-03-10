Оппозиция в ФРГ призывает остановить поставки газа по Северному потоку 1

Председатель находящейся в оппозиции партии ХДС Фридрих Мерц призвал власти ФРГ отказаться от поставок российского газа по газопроводу "Северный поток 1", сообщил немецкий журнал Spiegelв среду.

"Во время дискуссии о поставках энергоресурсов из России Фридрих Мерц выступил за радикальное сокращение: лидер ХДС и председатель парламентской фракции ХДС/ХСС высказался за прекращение поставок российского газа по газопроводу "Северный поток 1", - приводит Spiegel позицию Мерца.

По словам политика, такой шаг "олицетворял бы новый уровень санкций", направленных против России.

Мерц также отметил, что в случае принятия такого решения газоснабжение ФРГ будет ограничено.

"Мы считаем, что мы должны пойти на такой шаг в связи с ситуацией, которая там происходит", - подчеркнул председатель ХДС.