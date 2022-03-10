Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 451,6 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 451 млн 611 тыс. 588, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 22 тыс. 199 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия и Франция.
Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 79 млн 406 тыс. 602 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 963 тыс. 819.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 42 млн 980 тыс. 67, а число умерших от последствий заражения вирусом - 515 тыс. 459.
На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 29 млн 198 тыс. 101 человек, из них скончались 653 тыс. 767.
На четвертое место вышла Франция. В стране зарегистрировано суммарно 23 млн 417 тыс. 253 инфицированных и 140 тыс. 797 умерших.
По данным Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 775,4. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 960 человек, Индии - 367, Бразилии - 3 тыс. 39, Франции - 2 тыс. 133.
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