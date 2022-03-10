Выход из СЕ подразумевает и выход из всех его механизмов - Песков

Выход России из Совета Европы подразумевает ее выход и из всех его механизмов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Выход из Совета Европы подразумевает и выход из всех механизмов", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, означает ли выход России из Совета Европы, прекращение ее участия во всех институтах СЕ, включая ЕСПЧ.

Песков переадресовал в МИД РФ вопрос о том, при каких условиях Россия может вернуться в Совет Европы.