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СНГ 10.03.2022 13:13

Система гарантий безопасности должна защитить Украину на столетия - глава Офиса президента

Система гарантий безопасности Украины будет сформирована на базе лучшего мирового опыта, заявил глава Офиса президента республики Андрей Ермак.

"Будет выбрана лучшая из существующих моделей, которая даст нам полную гарантию безопасности. Поверьте, что сегодня, несмотря на тяжелую ситуацию, работают лучшие специалисты и в Офисе президента, и за пределами Офиса. Мы возьмем лучший мировой опыт, никто не будет на бегу что-то делать", - сказал Ермак в интервью "Украинской правде".

По его словам, это будет "фундаментальный документ", который мы пишем вместе с партнерами. "Мы понимаем, что, если он появится, он будет не на десятилетия. Он должен защитить Украину на столетия", - заявил он.

Отвечая на вопрос о быстром вступлении Украины в ЕС, Ермак сказал: "Мы все для этого делаем. И я в это верю".

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