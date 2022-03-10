Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8793 RUR   0.0124 GBR   2.2392 TRY   0.1158

Цена на нефть

09.03 $/bbl +/- WTI 108.70 -15.00 Brent 111.14 -16.84

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 10.03.2022 13:15

Sony приостанавливает продажи консолей PlayStation и ПО для них в России

Японская Sony Group Corp. объявила о приостановке продаж игровых консолей PlayStation и программного обеспечения к ним в России из-за ситуации на Украине.

Как сообщается в заявлении представителя игрового подразделения компании, она также остановит работу платформы PlayStation Store, на которой геймеры осуществляли покупки.

"Sony Interactive Entertainment присоединяется к международным призывам к миру в Украине", - отмечается в сообщении.

Sony также пожертвует $2 млн управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев и международной неправительственной организации Save the Children для оказания помощи жертвам вооруженного конфликта на Украине.

С момента начала проведения военной спецоперации ВС РФ на территории Украины многие компании приняли решение приостановить деятельность на территории России. Индустрия видеоигр не стала исключением.

На прошлой неделе разработчик игры Cyberpunk 2077 - CD Projekt и американская Electronic Artsзаявили, что они заблокируют продажи своей продукции на территории РФ и Белоруссии. Microsoft Corp. также приостановила продажи продуктов и услуг в России, включая консоли Xbox, игры, подписки и ПО для них. Кроме того, разработчик игры Fortnite - Epic Games - сообщил об остановке коммерческой деятельности в стране.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az