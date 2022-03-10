Sony приостанавливает продажи консолей PlayStation и ПО для них в России

Японская Sony Group Corp. объявила о приостановке продаж игровых консолей PlayStation и программного обеспечения к ним в России из-за ситуации на Украине.
Как сообщается в заявлении представителя игрового подразделения компании, она также остановит работу платформы PlayStation Store, на которой геймеры осуществляли покупки.
"Sony Interactive Entertainment присоединяется к международным призывам к миру в Украине", - отмечается в сообщении.
Sony также пожертвует $2 млн управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев и международной неправительственной организации Save the Children для оказания помощи жертвам вооруженного конфликта на Украине.
С момента начала проведения военной спецоперации ВС РФ на территории Украины многие компании приняли решение приостановить деятельность на территории России. Индустрия видеоигр не стала исключением.
На прошлой неделе разработчик игры Cyberpunk 2077 - CD Projekt и американская Electronic Artsзаявили, что они заблокируют продажи своей продукции на территории РФ и Белоруссии. Microsoft Corp. также приостановила продажи продуктов и услуг в России, включая консоли Xbox, игры, подписки и ПО для них. Кроме того, разработчик игры Fortnite - Epic Games - сообщил об остановке коммерческой деятельности в стране.
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