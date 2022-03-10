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СНГ 10.03.2022 13:16

Боррель: помощь Украине не должна приводить к эскалации ситуации

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что нужно как помогать Украине, так и избегать эскалации ситуации в этой стране.

"Мы должны помогать Украине, но мы должны избегать эскалации", - сказал Боррель в четверг в эфире радиостанции "Франс Энфо".

Он подчеркнул, что ЕС не будет поставлять на Украину самолеты, отметив при этом, что принимает во внимание, что страны-члены Евросоюза могут сделать это по собственной инициативе.

Украинский кризис и его последствия будут в центре внимания неформального совещания глав государств и правительств стран ЕС в Версале (Франция) 10 и 11 марта, заявил ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель. Накануне высокопоставленный чиновник ЕС со своей стороны сообщил, что, как ожидается, в ходе саммита также обсудят просьбу Украины о вступлении в ЕС.

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