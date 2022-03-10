Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8793 RUR   0.0124 GBR   2.2392 TRY   0.1158

Цена на нефть

09.03 $/bbl +/- WTI 108.70 -15.00 Brent 111.14 -16.84

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 10.03.2022 13:33

РФ будет искать альтернативы поставок авиазапчастей в Турции, Индии и других странах - Росавиация

Россия планирует искать возможности поставок авиационных запчастей в Турции, Индии и других странах, заявил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов.

"Мы дали поручение, чтобы сама авиакомпания определяла, где у нее есть возможности получить эти запчасти. Насколько я знаю, такая информация прошла, что обратились в Китай, например, - и китайцы отказали", - сказал Кудинов журналистам на конференции MRO Russia & CIS.

"Будем искать (возможности - ИФ) через другие страны. Возможно, через наших партнеров - через турок, может быть, через Индию. Каждая компания будет сама договариваться - мы (Росавиация - ИФ) просто будем помогать эти запчасти легализовать", - сообщил Кудинов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az