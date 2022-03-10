РФ будет искать альтернативы поставок авиазапчастей в Турции, Индии и других странах - Росавиация

Россия планирует искать возможности поставок авиационных запчастей в Турции, Индии и других странах, заявил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов.
"Мы дали поручение, чтобы сама авиакомпания определяла, где у нее есть возможности получить эти запчасти. Насколько я знаю, такая информация прошла, что обратились в Китай, например, - и китайцы отказали", - сказал Кудинов журналистам на конференции MRO Russia & CIS.
"Будем искать (возможности - ИФ) через другие страны. Возможно, через наших партнеров - через турок, может быть, через Индию. Каждая компания будет сама договариваться - мы (Росавиация - ИФ) просто будем помогать эти запчасти легализовать", - сообщил Кудинов.
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