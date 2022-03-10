Песков считает необходимым не прогнозировать, а действовать, чтобы минимизировать экономические риски

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от ответа на вопрос о возможности "заморозки" цен в стране.
О том, насколько велика вероятность такого сценария, у Пескова спросили журналисты в ходе общения с ним в четверг.
"Относительно заморозки цен - оставляю сейчас это без ответа. У нас есть штаб в правительстве и возглавляет его премьер и все, что нужно для стабилизации, будет делаться", - сказал Песков.
Ему также задали вопрос, какими ещё способами власти собираются бороться с инфляцией.
"Что касается инфляции - да, сейчас достаточно шоковое внешнее воздействие на нашу экономику, есть негативные последствия, они будут минимизироваться. Сейчас ситуация достаточно турбулентная, но меры по стабилизации этой ситуации уже реализуются и дальнейшие меры прорабатываются", - отметил Песков.
У него уточнили, согласны ли в Кремле с мнением некоторых экономистов, которые считают, что нынешний рост инфляции - это не предел.
"Сейчас что-то прогнозировать - дело абсолютно неблагодарное и это, скорее, гадать на кофейной гуще. Потому что ситуация абсолютно беспрецедентная. Такой экономической войны, которая началась против нашей страны, не было. Потому что-то прогнозировать очень сложно. Сейчас надо не прогнозировать, а действовать с тем, чтобы минимизировать последствия негативные и риски дальнейшие", - сказал Песков.
Глава МИД Азербайджана проинформировал генсека ООН об обнаружении массовых захоронений в Ходжавенде и Физули
Алиев прибыл с визитом в Турцию
Армянские НВФ в Карабахе в очередной раз обстреляли позиции ВС Азербайджана - Минобороны
Минэнерго США призывает нефтяников страны увеличить добычу
Венесуэла в 2022г намерена удвоить объемы добычи нефти
РФ будет искать альтернативы поставок авиазапчастей в Турции, Индии и других странах - Росавиация
Азербайджан создал координационные центры в Молдове и Польше для эвакуации своих граждан из Украины
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 451,6 млн - университет Хопкинса
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Нигяр Байрамова встретилась с членами Caspian Energy Club
Nar третий год подряд лидирует по Индексу лояльности клиентов
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров