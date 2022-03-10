Песков считает необходимым не прогнозировать, а действовать, чтобы минимизировать экономические риски

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от ответа на вопрос о возможности "заморозки" цен в стране.

О том, насколько велика вероятность такого сценария, у Пескова спросили журналисты в ходе общения с ним в четверг.

"Относительно заморозки цен - оставляю сейчас это без ответа. У нас есть штаб в правительстве и возглавляет его премьер и все, что нужно для стабилизации, будет делаться", - сказал Песков.

Ему также задали вопрос, какими ещё способами власти собираются бороться с инфляцией.

"Что касается инфляции - да, сейчас достаточно шоковое внешнее воздействие на нашу экономику, есть негативные последствия, они будут минимизироваться. Сейчас ситуация достаточно турбулентная, но меры по стабилизации этой ситуации уже реализуются и дальнейшие меры прорабатываются", - отметил Песков.

У него уточнили, согласны ли в Кремле с мнением некоторых экономистов, которые считают, что нынешний рост инфляции - это не предел.

"Сейчас что-то прогнозировать - дело абсолютно неблагодарное и это, скорее, гадать на кофейной гуще. Потому что ситуация абсолютно беспрецедентная. Такой экономической войны, которая началась против нашей страны, не было. Потому что-то прогнозировать очень сложно. Сейчас надо не прогнозировать, а действовать с тем, чтобы минимизировать последствия негативные и риски дальнейшие", - сказал Песков.