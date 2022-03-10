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Дальнее зарубежье 10.03.2022 13:39

Британия ввела санкции против Абрамовича, Дерипаски, Сечина, Костина, Миллера, Токарева, Лебедева

Власти Великобритании вводят санкции в отношении российских предпринимателей Романа Абрамовича, Олега Дерипаски и еще пяти бизнесменов, сообщает Даунинг-стрит.

В заявлении, опубликованном на сайте британского правительства, говорится, что речь идет "о полном замораживании активов и запрете на поездки".

Под санкции также попали главный исполнительный директор компании ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин, руководитель банка ВТБ Андрей Костин, президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, предприниматель Дмитрий Лебедев.

При этом, как отмечается в документе, британские власти разрешили футбольному клубу "Челси", которым владеет Абрамович, продолжить проводить ряд связанных с футболом мероприятий.

В заявлении напоминается, что с момента начала специальной военной операции на Украине под британскими санкциями оказались более 200 российских физических лиц и структур. Всего в санкционных списках Британии теперь фигурируют более 500 лиц и структур, имеющих отношение к РФ.

Также на Даунинг-стрит напомнили, что вступающий в силу на следующей неделе закон об экономических преступлениях упростит для британских властей процесс введения санкций в том числе против конкретных лиц.

Ранее в марте власти Великобритании ввели санкции в отношении российского предпринимателя Алишера Усманова и председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова.

Премьер Борис Джонсон также заявлял, что Лондон и его партнеры готовы вводить санкции против РФ столько, сколько это потребуется, в связи с событиями на Украине.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, САНКЦИИ


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