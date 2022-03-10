Зеленский спросил Шольца о перспективах членства Украины в ЕС накануне саммита Евросоюза

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем вопросы оборонной поддержки своей страны и санкции против России.
"Обсудил ход мирных переговоров с канцлером Олафом Шольцем. Указал на важность усиления оборонной поддержки Украины, с одной стороны, и санкционного давления на РФ - с другой. Задал вопрос о членстве Украины в ЕС накануне неформального саммита лидеров ЕС", - написал Зеленский в четверг в Twitter.
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