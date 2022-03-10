Глава МИД Азербайджана проинформировал генсека ООН об обнаружении массовых захоронений в Ходжавенде и Физули

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов направил генсеку ООН Антонио Гутерришу письмо, в котором сообщил об обнаружении массовых захоронений в городе Физули и в Ходжавендском районе Азербайджана.

Письмо зарегистрировано как документ Генассамблеи и Совбеза ООН

В своем письме Байрамов обратил внимание на судьбу около 4 тыс. азербайджанцев, пропавших без вести в годы Первой карабахской войны. "В частности, сообщается об обнаружении массового захоронения в освобожденном от оккупации селе Адилли Ходжавендского района и в городе Физули. Останки 6 или 7, азербайджанцев, предположительно пропавших без вести в 1990-х годах, были эксгумированы и собраны исследовательской группой для медицинского и генетического анализа", - говорится в информации МИД.

Министр в своем послании отметил, что, согласно собранным свидетельским показаниям и прочим полученным материалам, обнаруженные останки представляют собой лишь малую часть массовых захоронений на этих территориях. Байрамов также указал в письме на то, что виновные в гибели этих людей остаются безнаказанными.

Кроме того, Байрамов отметил, что Армения не приняла никаких шагов для расследования военных преступлений и преступлений против человечества, совершенных ее собственными структурами и официальными лицами.

"Вызывает озабоченность и то, что, несмотря на непрекращающиеся призывы Азербайджана и проведение продолжительных обсуждений, в том числе на самом высоком уровне, официальный Ереван отказывается сотрудничать в вопросе предоставления информации, которая позволила бы уточнить местонахождение могил, братских захоронений или выяснить судьбу пропавших без вести азербайджанцев", - указал глава МИД.

Байрамов также указал на важность роли международного сообщества в выяснении судьбы пропавших без вести, "учитывая важность верховенства закона, справедливости и нормализации постконфликтных отношений".

"Глава МИД Азербайджана призывал генсека ООН заставить Армению предоставить всю имеющуюся у нее информацию, чтобы выяснить судьбу тысяч азербайджанцев, пропавших без вести в начале 1990-х годов", - говорится в сообщении.

Э.Шафиев