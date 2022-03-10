Главы МИД России и Украины завершили встречу в Анталье

Встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы, проходившая при участи глава турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, завершилась, она продлилась более полутора часов, передаёт корреспондент "Интерфакса".

Переговоры стартовали в 11:15 утра (совпадает с временем мск)

До этого Чавушоглу провёл отдельные встречи с Лавровым и Кулебой.

Переговоры стартовали без присутствия журналистов, туда пустили только несколько операторов и фотографов.

По ее окончании главы внешнеполитических ведомств России и Украины дадут отдельные пресс-конференции.