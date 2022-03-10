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СНГ 10.03.2022 14:24

Предложения по ежедневному открытию гуманитарных коридоров на Украине остаются в силе - Лавров

Россия подтвердила, что предложения по ежедневному открытию гуманитарных коридоров на Украине остается в силе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы подтвердили, что инициатива, с которой выступила в свое время российская сторона, по ежедневному открытию гуманитарных коридоров, - она остается в силе, маршруты таких коридоров, время их открытия определяются теми, кто контролирует обстановку на земле, исходя из анализа ситуации и исходя из необходимости выбирать наиболее безопасные, наиболее эффективные маршруты для выхода гражданских лиц", - сказал он в четверг на пресс-конференции по итогам переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

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