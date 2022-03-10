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СНГ 10.03.2022 14:25

Кулеба заявил, что обсуждал с Лавровым вопрос прекращения огня на 24 часа, но прогресса в этом достичь не удалось

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили вопрос прекращения огня на 24 часа, но не достигли прогресса в этом вопросе, заявляет украинская стороны.

"Мы также обсудили вопрос 24-часового прекращения огня, чтобы решить наиболее неотложные гуманитарные вопросы. Мы не достигли прогресса в этом, поскольку кажется, что в России другие лица принимают решения по этому вопросу", - сказал Кулеба на пресс-конференции по результатам переговоров с министрами иностранных дел России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу в Анталии в четверг.

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