Россия выступает за любые контакты по проблемам украинского кризиса - Лавров

Россия выступает за любые контакты, которые могут способствовать выходу из кризиса на Украине, безальтернативными являются переговоры на белорусской площадке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В принципе, выступаем за любые контакты по проблемам, лежащим в основе нынешнего украинского кризиса и по вопросам, касающимся путей выхода из него", - сказал он в четверг на пресс-конференции по итогам переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

По словам министра, "эти контакты должны иметь добавленную стоимость, мы исходим из того, что они не будут использоваться, ... для того, чтобы подменить или обесценить реальный главный переговорный трек, который на белорусской территории развивается на уровне двух делегаций".

"Сегодняшняя беседа подтвердила, что этот трек является безальтернативным", - подчеркнул Лавров.