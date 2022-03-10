Лавров: Запад действует опасно, поставляя оружие на Украину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал опасными поставки летального оружия Украине из-за рубежа, упомянув, в первую очередь, переносные зенитно-ракетные комплексы.

"Мы видим, насколько опасно действуют сейчас наши западные коллеги, включая и Евросоюз, которые в нарушение своих принципов и ценностей так называемых, по сути дела поощряют поставки смертоносного оружия на Украину, включая тысячи переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК)", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Анталье.