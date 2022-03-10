Безработица в ОЭСР в январе стабилизировалась на доковидном уровне в 5,3%

Безработица в государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в январе 2022 года составила 5,3%, как и месяцем ранее, что является минимумом с начала расчета этих данных в 2001 году.

Показатель также соответствует уровню февраля 2020 года - последнего месяца до начала пандемии COVID-19, говорится в сообщении ОЭСР.

Количество безработных в странах ОЭСР в январе сократилось всего на 50 тыс. и составило 35,869 млн, что на 300 тыс. выше доковидного уровня.

Безработица среди женщин в позапрошлом месяце уменьшилась до 5,5% с 5,6% в декабре, среди мужчин - осталась на уровне 5,2%. Показатель безработицы среди молодежи (возраст от 15 до 24 лет) увеличился до 11,3% с 11,2%, среди людей старшего поколения (25 лет и выше) - остался на уровне 4,6%.

В еврозоне безработица в январе уменьшилась до 6,8% с 7% месяцем ранее, в Европейском союзе - до 6,2% с 6,3%. Снижение на 0,2 процентных пункта (п.п.) и более было отмечено в Эстонии, Франции, Италии, Люксембурге, Словении и Испании, повышение на 0,2 п.п. и более - в Греции, Литве и Португалии.

В США безработица выросла до 4% с 3,9%, в Японии - до 2,8% с 2,7%, в Канаде - до 6,5% с 6%.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.