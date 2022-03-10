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ТЭК 10.03.2022 17:25

Освобождение граждан США из венесуэльских тюрем не подразумевало снятия санкций с нефтепрома Венесуэлы

В Вашингтоне отрицают, что предлагали Каракасу снять американские санкции, введенные в отношении венесуэльского нефтепрома, в обмен на освобождение двух американцев, заключенных в тюрьмах Венесуэлы, сообщает в четверг испанское издание А-Бэ-Сэ.

"Никаких предложений по снятию нефтяных санкций в обмен на освобождение американцев не было. США стали бы менять нефть на людей", - приводит А-Бэ-Сэ слова представителя американской администрации, пожелавшего остаться неназванным.

Ранее на этой неделе из венесуэльских тюрем были освобождены двое заключенных американцев - руководитель нефтеперерабатывающей компании и турист, задержанный по обвинению в терроризме.

В минувшие выходные Каракас посетили уполномоченный по Латинской Америке в Совете национальной безопасности Белого дома Хуан Гонсалес, спецпредставитель США по делам заложников Роджер Карстенс и посол США в Венесуэле Джеймс Стори.

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Тэги: США, ВЕНЕСУЭЛА, НЕФТЕПРОМ, ПОЗИЦИЯ


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