Новак: нерезиденты могут сохранить право на дивиденды от компаний с их участием для продолжения проектов ТЭК

Запрет на выплаты дивидендов в адрес нерезидентов, введенный Россией в качестве одной из мер поддержания валютного курса на фоне жестких санкций, возможно, будет допускать исключения.
Вице-премьер РФ Александр Новак на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме в четверг заявил, что правительство предложило ряд мер для поддержки топливно-энергетического комплекса. В их числе он назвал "сохранение возможности выплаты дивидендов, для того чтобы сохранить проекты, которые действуют с участием иностранного капитала".
Как сообщалось, иностранные нефтегазовые компании, такие как BP plc , Shell , ExxonMobil и Equinor, заявили о выходе из российских проектов и совместных предприятий. При этом в ряде СП они играют не просто роль пассивных инвесторов: реализация отдельных проектов во многом зависит от технологий и кадров иностранных участников. В частности, ExxonMobil является оператором СРП-проекта "Сахалин-1".
Выплата нерезидентам дивидендов и купонов по облигациям запрещена с начала марта. При этом резиденты могут запросить разрешение на сделки с нерезидентами из недружественных для России государств через специально созданную подкомиссию правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в РФ.
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