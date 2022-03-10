Верховный комиссар ООН по правам человека провела встречи в Кабуле с лидерами талибов

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в четверг в Кабуле встретилась с заместителем премьер-министра по административным вопросам контролирующего Афганистан движения "Талибан" мавлави Абдул Саламом Ханафи, сообщила пресс-служба правительства талибов.
Отмечается, что на встрече также присутствовала спецпредставитель ООН по Афганистану Дебора Лайнс.
"Вице-премьер заявил, что Исламский Эмират (так называют талибы свое правительство - ИФ) полностью привержен всем принципам и законам о правах человека, которые не противоречат исламским принципам, и будет их выполнять", - говорится в сообщении.
Ханафи также отметил, что санкции США в отношении активов Афганистана являются явным нарушением прав человека и должны быть прекращены как можно скорее.
"Наша политика заключается в том, что мы не позволяем какой-либо группе или отдельному лицу угрожать чьей-либо безопасности с территории Афганистана, и все те, кто хочет жить в Афганистане, должны жить в соответствии с законами", - отметил представитель талибов.
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