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Дальнее зарубежье 10.03.2022 20:15

Верховный комиссар ООН по правам человека провела встречи в Кабуле с лидерами талибов

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в четверг в Кабуле встретилась с заместителем премьер-министра по административным вопросам контролирующего Афганистан движения "Талибан" мавлави Абдул Саламом Ханафи, сообщила пресс-служба правительства талибов.

Отмечается, что на встрече также присутствовала спецпредставитель ООН по Афганистану Дебора Лайнс.

"Вице-премьер заявил, что Исламский Эмират (так называют талибы свое правительство - ИФ) полностью привержен всем принципам и законам о правах человека, которые не противоречат исламским принципам, и будет их выполнять", - говорится в сообщении.

Ханафи также отметил, что санкции США в отношении активов Афганистана являются явным нарушением прав человека и должны быть прекращены как можно скорее.

"Наша политика заключается в том, что мы не позволяем какой-либо группе или отдельному лицу угрожать чьей-либо безопасности с территории Афганистана, и все те, кто хочет жить в Афганистане, должны жить в соответствии с законами", - отметил представитель талибов.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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