Чрезвычайное положение в Литве продлено до 21 апреля

Парламент Литвы в четверг проголосовал за продление до 21 апреля чрезвычайного положения в стране в связи с ситуацией на Украине.
За такое решение в четверг проголосовал 71 депутат сейма, против было три, воздержались 43 парламентария.
В этот период будет усилена охрана госграниц и стратегических объектов, запрещаются трансляции всех контролируемых Россией или Белоруссией программ, а также предусмотрена возможность ограничения на деятельность литовских СМИ.
Представители парламентской оппозиции называют эти запреты избыточными, не взвешенными, слишком сильно ограничивающими конституционные права граждан.
Первый раз чрезвычайное положение в Литве из-за ситуации на Украине было объявлено в начале февраля. Оно действует до полуночи 10 марта, затем сразу вступит в силу новое постановление сейма.
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