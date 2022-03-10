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Дальнее зарубежье 10.03.2022 17:49

Чрезвычайное положение в Литве продлено до 21 апреля

Парламент Литвы в четверг проголосовал за продление до 21 апреля чрезвычайного положения в стране в связи с ситуацией на Украине.

За такое решение в четверг проголосовал 71 депутат сейма, против было три, воздержались 43 парламентария.

В этот период будет усилена охрана госграниц и стратегических объектов, запрещаются трансляции всех контролируемых Россией или Белоруссией программ, а также предусмотрена возможность ограничения на деятельность литовских СМИ.

Представители парламентской оппозиции называют эти запреты избыточными, не взвешенными, слишком сильно ограничивающими конституционные права граждан.

Первый раз чрезвычайное положение в Литве из-за ситуации на Украине было объявлено в начале февраля. Оно действует до полуночи 10 марта, затем сразу вступит в силу новое постановление сейма.

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Тэги: ЛИТВА, ЧП, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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