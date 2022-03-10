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Бизнес и законодательство 10.03.2022 19:31

Инжиниринговая компания Worley сворачивает бизнес в России

Международная инжиниринговая компания Worley (ранее - WorleyParsons) прекращает оказывать услуги на территории России, сообщает компания.

"Мы глубоко опечалены событиями на Украине и поддерживаем решительную реакцию международного бизнес-сообщества, уходящего из России. Worley начала безопасный отказ от поставки своих услуг в Россию и не будет заключать новые контракты", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что уход с российского рынка не будет иметь существенных последствий для глобального бизнеса Worley.

Worley - международная компания со штаб-квартирой в Австралии, поставщик комплексных решений в области управления, проектирования, инженерного обеспечения и строительства для добывающей, химической промышленности и энергетики.

Российская "дочка" Worley - ООО "ВСК-Веко" - выполняет работы по проектированию, строительству и эксплуатации объектов проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2".

Также Worley разное время оказывала услуги в рамках проектов компаний "Газпром" (Владивосток СПГ, Штокмановское месторождение, "Сила Сибири"), "Роснефти" (Туапсинский НПЗ), "Норильский никель" (проекты сокращения выбросов оксида серы), "НОВАТЭКа" ("Ямал СПГ", "Арктик СПГ 2") и других.

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