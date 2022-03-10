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Дальнее зарубежье 10.03.2022 21:46

Ряд компаний Японии прекращают экспорт и работу в РФ

Ряд японских компаний объявили о приостановке поставок продукции и производства в России, в том числе из-за проблем с логистикой, сообщает The Japan News.

Panasonic, выпускающая телевизоры и другую потребительскую электронику, прекратила отгрузку продукции из-за пределов РФ своему российскому дистрибьютору. "Мы приняли во внимание экономические и логистические трудности", - заявил представитель компании.

Производитель автокранов Tadano Ltd. на прошлой неделе приостановил поставки в Россию и Белоруссию из-за опасений, что финансовые санкции могут помешать платежам.

Производитель мотоциклов и моторов для лодок Yamaha Motor Co. также приостановила экспорт из Японии и других стран в РФ.

Крупный производитель строительной техники Komatsu Ltd. принял решение приостановить поставки горнодобывающего оборудования и запчастей в Россию. Также компания может остановить производство гидравлических экскаваторов и самосвалов на производственных мощностях страны.

Hitachi Construction Machinery Co. прекратит экспорт гидравлических экскаваторов в Россию. Также компания намерена прекратить местное производство в середине апреля.

Все компании назвали хаос в логистических сетях причиной приостановки бизнеса, отмечается в статье. Однако, поскольку Россия подвергается критике со стороны многих стран мира, корпоративный имидж также вызывает озабоченность.

"Чрезвычайно сложно решить, продолжать ли нашу деятельность в России", - сказал представитель крупного японского производителя.

Японский экспорт в РФ в 2021 году равнялся 862,3 млрд иен, что составляет около 1% его общего объема, свидетельствуют данные министерства финансов. При этом на автомобили пришлось порядка 40% всех поставок (357,4 млрд иен), а на машины и оборудование - более 70%.

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