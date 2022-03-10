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Дальнее зарубежье 10.03.2022 16:54

Впервые президентом Венгрии избрали женщину

Венгерские парламентарии в четверг избрали представительницу правящей партии "Фидес" Каталин Новак новым президентом страны, впервые в Венгрии этот пост займет женщина, сообщает польский телеканал Polsat.

По его данным, за кандидатуру Новак высказались 137 из 188 депутатов парламента. Ее конкурента, представителя оппозиции Петера Рону поддержал 51 парламентарий.

Ранее Новак занимала пост министра по делам семьи.

В новую должность она вступит 10 мая.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ИЗБРАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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