KOBIA привлекает консультанта для подготовки инвестпроектов

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджана направит почти 204 тыс. манатов на оплату услуг консультанта, привлеченного для подготовки инвестиционных проектов.
Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ООО «InvestBaku» соответствующий контракт.
Сумма контракта – 203,904 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
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