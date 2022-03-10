KOBIA привлекает консультанта для подготовки инвестпроектов

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджана направит почти 204 тыс. манатов на оплату услуг консультанта, привлеченного для подготовки инвестиционных проектов. Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ООО «InvestBaku» соответствующий контракт. Сумма контракта – 203,904 тыс. манатов. Б.Рустамбеков

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