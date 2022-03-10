KOBIA направит 212,5 тыс. манатов на проведение семинаров в сфере ресторанного бизнеса

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджана направит более 212 тыс. манатов на проведение семинаров и тренингов в ресторанах, работающих в районах с туристическим потенциалом, по повышению бизнес-потенциала и управленческих навыков. Согласно материалам www.tender.gov.az, с ООО «VVE GROVV» подписан соответствующий контракт. Сумма контракта – 212,577 тыс. манатов. Б.Рустамбеков

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