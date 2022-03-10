Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8793 RUR   0.0124 GBR   2.2392 TRY   0.1158

Цена на нефть

09.03 $/bbl +/- WTI 108.70 -15.00 Brent 111.14 -16.84

Погода в Баку

  ночь день

Туризм 10.03.2022 16:57

KOBIA направит 212,5 тыс. манатов на проведение семинаров в сфере ресторанного бизнеса

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджана направит более 212 тыс. манатов на проведение семинаров и тренингов в ресторанах, работающих в районах с туристическим потенциалом, по повышению бизнес-потенциала и управленческих навыков.

Согласно материалам www.tender.gov.az, с ООО «VVE GROVV» подписан соответствующий контракт.

Сумма контракта – 212,577 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: KOBIA, ТУРИЗМ, СЕМИНАРЫ


Похожие новости


На юге Азербайджана открыли туристический комплекс за 4 млн манатов

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az