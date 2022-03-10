В Баку обсуждены вопросы продвижения взаимных инвестиций и налогообложения между Азербайджаном и Великобританией

В Баку в четверг состоялось первое заседание рабочей группы между министерством экономики Азербайджана и Британской торгово-промышленной палатой в Азербайджане. «В ходе заседания состоялся обмен мнениями по расширению экономических связей, продвижению взаимных инвестиций, налогообложению и другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в своем микроблоге в Twitter. Н.Аббасова

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