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Финансы 10.03.2022 17:09

Китай расширит валютный коридор юаня к рублю до 10% с 5% с 11 марта

Китай расширит валютный коридор юаня к рублю вдвое, чтобы поддержать торговлю между двумя странами.

Уже с 11 марта колебания курса юаня к рублю в течение одной торговой сессии смогут составлять до 10% от справочного курса в ту или иную сторону. В настоящее время валютный коридор составляет 5%.

Китайская валютно-торговая система (CFETS) заявила в четверг, что приняла такое решение "руководствуясь рыночными событиями", и оно было одобрено Народным банком Китая (НБК, Центробанк страны), а также Государственным управлением валютного контроля (SAFE) КНР.

Пекин отказался вводить санкции в отношении России в связи с военной операцией на Украине. РФ является ключевым поставщиком нефти и природного газа в КНР, и после 2014 года две страны приняли меры для дедолларизации двусторонней торговли.

Курс рубля относительно юаня упал на 37% с начала 2022 года и составляет 0,054 юаня за 1 рубль.

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