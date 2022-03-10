Зеленский подписал закон об экспроприации собственности РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии в стране объектов права собственности России и ее резидентов.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, парламент принял соответствующий закон 3 марта.

"Принудительное изъятие в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов осуществляется без какой-либо компенсации (возмещения) их стоимости... Решение о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины и вводится в действие указом президента Украины", - говорится в сообщении.

Закон определяет принципы принудительного изъятия на Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов, основания и порядок принудительного изъятия объектов права собственности, а также правовой режим принудительно изъятых на Украине объектов.