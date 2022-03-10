Вашингтон ищет новые поставки нефти на фоне скачка цен на топливо

Власти Соединенных Штатов заняты активным поиском новых поставок энергоносителей после отказа от импорта российской нефти, стремясь не допустить дальнейшего роста цен на топливо на американских автозаправках, пишет Financial Times.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм накануне провела встречу с руководителями энергетических компаний страны. На встрече она заявила, что страна находится на "военном положении", а значит, "вы должны добывать больше прямо сейчас, везде, где у вас есть такая возможность".

Такой призыв расходится с предыдущей "зеленой" повесткой администрации президента Джо Байдена и свидетельствует о наступлении новой политической реальности, отмечает FT. В этой реальности цены на бензин в США достигали рекордной отметки в $4,25 за галлон (примерно 131 рубль за литр).

Помимо внутренней добычи США также стремятся найти источники внешних поставок. Для этого Вашингтон рассматривает даже Венесуэлу, с которой прервал дипломатические контакты в 2019 году. На прошлой неделе Каракас посетила делегация американских дипломатов, и эксперты говорят, что они могли обсуждать возможное возобновление экспорта нефти из страны.

Визит вызвал критику со стороны властей Колумбии, назвавших возможное решение позволить Венесуэле экспортировать больше нефти политически спорным и технически неосуществимым.

"Не мне судить, но ничто не изменит мое мнение о том, что Николас Мадуро (президент Венесуэлы - ИФ) является военным преступником и латиноамериканским аналогом Слободана Милошевича, потому что он бесчеловечно обращается с собственной страной", - сказал президент Колумбии Иван Дуке.

"Если вы только что запретили закупки нефти у того, кого называют российским диктатором, как вы объясните, зачем вы собираетесь покупать нефть у венесуэльского диктатора", - добавил министр энергетики Колумбии Диего Меса на полях энергетической конференции CERAWeek.

Кроме того, США ведут переговоры со странами ОПЕК. Ранее FT цитировала посла ОАЭ в Вашингтоне, который заявил, что Эмираты будут рекомендовать другим членам ОПЕК увеличить добычу нефти на фоне рекордного скачка цен.

"Мы выступаем за увеличение добычи, и будем призывать ОПЕК рассмотреть вопрос о повышении уровня добычи", - говорится в комментарии посла для издания.

Между тем министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сухейль аль-Мазруи в четверг написал в соцсети Twitter, что страна будет соблюдать условия соглашения ОПЕК+ в области корректировки объемов нефтедобычи. Согласно текущему плану, картель ежемесячно увеличивает добычу на 400 тыс. баррелей в сутки.