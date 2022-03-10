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10.03.2022 17:46

Новое назначение в AccessBank: Джафар Гамидов назначен Главой Департамента Развития Информационных Технологий

С начала марта Джафар Гамидов приступил к обязанностям Главы Департамента Развития Информационных Технологий AccessBank-а. Г-н Гамидов является одним из тех сотрудников банка, кто начал здесь свою карьеру и преуспел в ней.

Джафар Гамидов пришел работать в AccessBank в 2010 году - на должность программиста в Департаменте Информационных Технологий. В 2013-2017 годах работал старшим специалистом/программистом в области Информационных Технологий, а в 2017-2020 годах - Менеджером отдела IT Исследований и Разработок. До своего нынешнего назначения Джафар возглавлял отдел управления банковских систем и систем отчетности при Департаменте Развития Информационных Технологий.

Джафар Гамидов получил степень бакалавра административного управления Азербайджанского Государственного Университета Нефти и Промышленности.

Владеет азербайджанским, английским и русским языками.

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