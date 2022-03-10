Государства-члены ЕС поставят на Украину вооружение на сумму 500 млн евро

Учитывая просьбы Украины по вооружениям, Евросоюз и его государства-члены обязались поддержать украинские вооруженные силы, определив их потребности в 500 млн евро, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"Было принято решение о выделении 500 млн евро через европейский механизм содействия миру, чтобы поставить экипировку украинским вооруженным силам", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.
"Добавлю, что государства-члены согласны с этим решением и что осуществляется также поддержка украинских вооруженных сил по двусторонней линии. Конечно, это государствам ЕС решать, что они поставят Украине в рамках использования этих 500 млн евро", - продолжил Стано, уклоняясь от прямого ответа на вопрос о перспективе предоставления Евросоюзом боевых самолетов Украине.
"В рамках этой суммы государства-члены могут решать, что они поставят украинским Вооруженным силам, чтобы защитить своё население, свои города и свою страну", - повторил пресс-секретарь.
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