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Дальнее зарубежье 10.03.2022 17:54

Государства-члены ЕС поставят на Украину вооружение на сумму 500 млн евро

Учитывая просьбы Украины по вооружениям, Евросоюз и его государства-члены обязались поддержать украинские вооруженные силы, определив их потребности в 500 млн евро, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Было принято решение о выделении 500 млн евро через европейский механизм содействия миру, чтобы поставить экипировку украинским вооруженным силам", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

"Добавлю, что государства-члены согласны с этим решением и что осуществляется также поддержка украинских вооруженных сил по двусторонней линии. Конечно, это государствам ЕС решать, что они поставят Украине в рамках использования этих 500 млн евро", - продолжил Стано, уклоняясь от прямого ответа на вопрос о перспективе предоставления Евросоюзом боевых самолетов Украине.

"В рамках этой суммы государства-члены могут решать, что они поставят украинским Вооруженным силам, чтобы защитить своё население, свои города и свою страну", - повторил пресс-секретарь.

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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