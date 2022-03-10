ЕЦБ сохранил ставки без изменений, завершит PEPP в марте в соответствии с планом

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%.
Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.
"Любая корректировка ключевых процентных ставок произойдет лишь спустя некоторое время после завершения советом управляющих выкупа активов в рамках программы Asset Purchase Programme (APP) и будет постепенной", - говорится в сообщении ЕЦБ.
"Совет управляющих ЕЦБ намерен сохранять ставки на текущих уровнях до тех пор, пока не будет уверен, что инфляция достигнет 2% задолго до окончания горизонта прогнозирования и устойчиво закрепится на этом уровне до конца прогнозного периода, а также не посчитает достигнутый прогресс в базовой инфляции достаточным для того, чтобы темпы роста потребительских цен стабилизировались на 2%-ном уровне в среднесрочной перспективе", - отмечается в пресс-релизе.
ЕЦБ сообщил, что завершит выкуп активов в рамках экстренной программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) в марте 2022 года, как и планировалось.
При этом выкуп в рамках APP скорректирован: в апреле ЕЦБ выкупит бумаги в рамках этой программы на 40 млрд евро, в мае - на 30 млрд евро, в июне - на 20 млрд евро.
"Если статданные подтвердят ожидания, что среднесрочный прогноз инфляции не ослабеет после завершения чистого выкупа активов, ЕЦБ завершит его в третьем квартале", - говорится в заявлении европейского Центробанка.
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