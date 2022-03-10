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СНГ 10.03.2022 17:55

В ОДКБ согласовали план проведения региональной операции по противодействию незаконной миграции

План проведения региональной операции по противодействию незаконной миграции в 2022 году согласовали в четверг профильные структуры Организации Договора о коллективной безопасности.

"План согласован", - сообщил журналистам пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

По его словам, "10 марта 2022 года в Центре кризисного реагирования ОДКБ под председательством начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенанта полиции Валентины Казаковой состоялось заседание Международного штаба операции "Нелегал"".

"Было отмечено, что в результате скоординированных действий компетентных органов государств - членов ОДКБ в ходе "Нелегал-2021" пресечено свыше 105 тысяч нарушений миграционного законодательства. В том числе были выявлены иностранные граждане, длительный срок уклоняющиеся от выезда по истечении установленного срока пребывания", - отметил Зайнетдинов.

В Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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