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Финансы 10.03.2022 19:14

Инфляция в США в феврале ускорилась до 7,9%, обновила максимум за 39 лет

Потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале взлетели на 7,9% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны.

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, и обновил максимум с января 1982 года.

Инфляция ускорилась по сравнению с 7,5% в январе.

В помесячном исчислении индекс CPI в феврале вырос на 0,8%, что также оказалось на уровне прогнозов экспертов.

Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце увеличились на 0,5% к январю, а в годовом выражении рост составил 6,4%. Оба показателя совпали с консенсус-прогнозом.

Ускорение инфляции обусловлено продолжающимся ростом цен на энергоносители, а также нехваткой рабочих кадров, увеличением спроса и перебоями в глобальных цепочках поставок, отмечает Trading Economics.

В прошлом месяце энергоресурсы подорожали на 25,6% в годовом выражении (после роста на 27% в январе), в том числе цены на бензин подскочили на 38% (+40% в январе).

Темпы роста цен на жилье ускорились до 4,7% с 4,4%, на продукты питания - до рекордных с июля 1981 года 7,9% с январских 7%, на новые автомобили - до 12,4% с 12,2%. Подержанные легковые и грузовые автомобили выросли в цене на 41,2% после повышения на 40,5% в январе.

Между тем основной эффект от военной операции РФ на Украине, приведшей к взлету цен на нефть и газ, проявится лишь позднее - и только усугубится решением Вашингтона отказаться от импорта нефти из России, пишет Trading Econоmics. Ранее ожидалось, что инфляция достигнет пика в марте и начнет снижаться, однако в свете недавних событий темпы роста потребительских цен будут держаться на высоком уровне дольше, чем предполагалось.

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Тэги: США, ПОТРЕБИТЕЛИ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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