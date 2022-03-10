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ТЭК 10.03.2022 18:45

Путин: Цены на энергоресурсы на Западе растут не по вине РФ, а из-за их собственных просчетов

Рост цен на энергоресурсы в западных странах, в том числе в США, вызван просчетами руководства этих стран, а не действиями России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается тех стран, которые предпринимают недружественные шаги в отношении нашей страны, экономики, то мы с вами хорошо знаем, что они призывают своих граждан затянуть пояса, одеваться потеплее и в общем указывают на те санкции, которые они вводят против нас, как на причину ухудшения положения у них. Это все очень странно выглядит, тем более, что мы все свои обязательства выполняем", - сказал он на совещании с членами правительства.

"Цены там растут, но не по нашей вине. Это - результат их собственных просчетов, нечего на нас сваливать", - подчеркнул Путин.

"То же самое касается и роста цен на нефть и на нефтепродукты в США. Объявили, что закрывают импорт российской нефти на американский рынок. Цены там высокие, инфляция - беспрецедентно высокая, наверное, достигла исторических максимумов. Результаты своих собственных ошибок пытаются свалить на нас", - продолжил президент.

Он назвал это очевидной вещью для экспертов, так как поставки российской нефти на американский рынок не превышают 3%, что является "ничтожно малой величиной".

"А цены у них растут. Мы здесь совершенно ни при чем. И даже здесь совершенно ни при чем запрет на импорт российской нефти. Просто прикрываются этими решениями, чтобы в очередной раз обмануть свое собственное население", - добавил Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ЭНЕРГОРЕСУРСЫ, ЦЕНЫ


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