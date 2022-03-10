Western Union приостанавливает работу в России и Беларуси, сообщает в четверг Financial Post.

В сообщении компании, которое цитирует издание, говорится, что Western Union "вел обширный диалог с широким кругом заинтересованных сторон, стремясь прийти к правильному решению относительно наших услуг в России и Беларуси".

"Мы тщательно изучили внутренние и внешние факторы, в том числе последствия для наших уважаемых коллег, партнеров и клиентов. В конечном счете, в свете продолжающихся трагических последствий продолжающегося нападения России на Украину, мы пришли к решению приостановить наши операции в России и Беларуси", - рассказали представители Western Union.

В компании отметили, что присоединяются к международному сообществу и выражают искреннюю надежду на дипломатическое и мирное урегулирование.