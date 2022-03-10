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Бизнес и законодательство 10.03.2022 18:57

Western Union приостанавливает работу в России и Беларуси

Western Union приостанавливает работу в России и Беларуси, сообщает в четверг Financial Post.

В сообщении компании, которое цитирует издание, говорится, что Western Union "вел обширный диалог с широким кругом заинтересованных сторон, стремясь прийти к правильному решению относительно наших услуг в России и Беларуси".

"Мы тщательно изучили внутренние и внешние факторы, в том числе последствия для наших уважаемых коллег, партнеров и клиентов. В конечном счете, в свете продолжающихся трагических последствий продолжающегося нападения России на Украину, мы пришли к решению приостановить наши операции в России и Беларуси", - рассказали представители Western Union.

В компании отметили, что присоединяются к международному сообществу и выражают искреннюю надежду на дипломатическое и мирное урегулирование.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, РОССИЯ, WESTERN/UNION, ПРИОСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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