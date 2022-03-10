Конфликт России и Украины ослабит рост экономики еврозоны, усилит инфляцию - Лагард

Российско-украинский конфликт окажет серьезное влияние на экономическую активность и инфляцию в еврозоне за счет повышения цен на энергоресурсы и сырьевые товары, а также подрыва международной торговли и ослабления доверия, заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.

"Степень этих последствий будет зависеть от дальнейшего развития ситуации, от эффекта действующих санкций и возможных дальнейших мер", - сказала она.

"Базовый сценарий ЕЦБ, учитывающий первые оценки последствий войны", предполагает, что экономика еврозоны в текущем году вырастет лишь на 3,7%, а не на 4,2%, как ожидалось ранее. Прогноз инфляции на текущий год повышен ЕЦБ до 5,1% с 3,2%.

В 2023 году, согласно прогнозу европейского Центробанка, экономика еврозоны вырастет на 2,8% (предыдущий прогноз - 2,9%), в 2024 году - на 1,6%. Инфляция в 2023 году, как ожидается, составит 2,1% (предыдущий прогноз - 1,8%), в 2024 году - 1,9%.

"Инфляция продолжает ускоряться в связи с неожиданным скачком цен на энергоносители", - заявила Лагард.

Темпы роста потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей, согласно новым прогнозам ЕЦБ, в текущем году составят 2,6%, в 2023 году - 1,8%, в 2024 году - 1,9%.

Лагард добавила, что экономическая активность в еврозоне может существенно ослабнуть из-за резкого скачка цен на энергоресурсы и другие сырьевые товары, а инфляция может ощутимо ускориться в ближайшей перспективе.

Тем не менее, по ее словам, все рассматриваемые ЕЦБ сценарии предполагают, что темпы роста цен будут замедляться и стабилизируются около 2-процентного целевого уровня ЕЦБ в 2024 году.

Лагард отметила, что ЕЦБ принял решение о более быстром сворачивании программы выкупа активов Asset Purchase Programme (APP), основываясь на новых оценках и принимая во внимание неопределенность деловой среды.

По итогам прошедшего в четверг заседания европейский ЦБ заявил о корректировке объемов выкупа активов в рамках APP: в апреле он составит 40 млрд евро, в мае - 30 млрд евро, в июне - 20 млрд евро. Ранее планировалось, что ежемесячные объемы выкупа во втором квартале составят 40 млрд евро, в третьем - 30 млрд евро.

Помимо этого, ЕЦБ объявил, что может завершить выкуп активов в рамках APP в третьем квартале текущего года.

"Перспективы экономики будут зависеть от хода войны между Россией и Украиной, а также последствий экономических и финансовых санкций. В то же время другие факторы, ограничивавшие рост, сходят на нет, - сказала Лагард. - Влияние мер по сдерживанию распространению штамма "омикрон" COVID-19 на экономику является более мягким, чем в периоды предыдущих волн пандемии".

"Риски для экономики существенно выросли после вторжения России на Украину, и баланс рисков является понижательным. Война на Украине может ухудшить экономические настроения и усугубить проблему цепочек поставок. Устойчиво высокие цены на энергоносители, а также потеря доверия могут ухудшить спрос больше, чем ожидалось, а также ослабить потребление и инвестиции", - заявила Лагард.

Она также отметила, что финансовые санкции в отношении России, в том числе отключение ряда российских банков от расчетной системы SWIFT, пока не вызвали серьезной напряженности на денежных рынках и недостатка ликвидности в банковской системе еврозоны.

Курс евро к доллару опустился до $1,1004 на фоне выступления Лагард по сравнению с $1,1040 до начала заседания ЕЦБ.