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Финансы 10.03.2022 20:46

Goldman Sachs планирует уйти из России

Goldman Sachs Group Inc. сворачивает свой бизнес в России "в соответствии с регуляторными и лицензионными требованиями", цитирует агентство Bloomberg текст разосланного по электронной почте заявления банка.

Goldman Sachs первым из ведущих банков Уолл-стрит озвучил планы по прекращению своей операционной деятельности в России.

Россия не является ключевым рынком для одного из крупнейших банков мира. Кредитный портфель Goldman Sachs в РФ на конец 2021 года составлял около $650 млн, основными заемщиками банка были не связанные с государством юридические лица. В начале марта Goldman Sachs начал переводить часть сотрудников московского офиса в Дубай.

Дочерняя компания Goldman Sachs, ООО "Голдман Сакс Банк", ведет свою деятельность в России с января 2009 года. В соответствии с лицензией банк не работает с физическими лицами.

Citigroup Inc., обладающий наибольшим присутствием в РФ среди всех американских банков, в среду сообщил о начале пересмотра своих операций в России.

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Тэги: США, РОССИЯ, БАНК, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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