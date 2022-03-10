Армянские НВФ в Карабахе второй раз за сутки обстреляли позиции ВС Азербайджана - Минобороны

Армянские незаконные вооруженные формирования (НВФ), находящиеся в зоне временной ответственности российских миротворцев в Карабахском регионе Азербайджана, второй раз за сутки подвергли обстрелу позиции азербайджанских военных, сообщает в четверг министерство обороны Азербайджана.

"С 09:50 до 17:10 10 марта члены армянских НВФ на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов", - отмечается в информации.

В целях предотвращения провокаций на указанных направлениях подразделениями ВС Азербайджана были приняты ответные меры.

Минобороны сообщает, что потерь в личном составе и технике в рядах Азербайджанской Армии нет.

"В настоящее время оперативная обстановка в этих направлениях стабильная и находится под полным контролем наших подразделений", - сообщает Минобороны.

Х.Насирзаде