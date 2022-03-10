Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8793 RUR   0.0124 GBR   2.2392 TRY   0.1158

Цена на нефть

09.03 $/bbl +/- WTI 108.70 -15.00 Brent 111.14 -16.84

Погода в Баку

  ночь день

Оборона 10.03.2022 19:17

Армянские НВФ в Карабахе второй раз за сутки обстреляли позиции ВС Азербайджана - Минобороны

Армянские незаконные вооруженные формирования (НВФ), находящиеся в зоне временной ответственности российских миротворцев в Карабахском регионе Азербайджана, второй раз за сутки подвергли обстрелу позиции азербайджанских военных, сообщает в четверг министерство обороны Азербайджана.

"С 09:50 до 17:10 10 марта члены армянских НВФ на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов", - отмечается в информации.

В целях предотвращения провокаций на указанных направлениях подразделениями ВС Азербайджана были приняты ответные меры.

Минобороны сообщает, что потерь в личном составе и технике в рядах Азербайджанской Армии нет.

"В настоящее время оперативная обстановка в этих направлениях стабильная и находится под полным контролем наших подразделений", - сообщает Минобороны.

Х.Насирзаде


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИНОБОРОНЫ, НВФ, ОБСТРЕЛ


Похожие новости


Армянские НВФ в Карабахе в очередной раз обстреляли позиции ВС Азербайджана - Минобороны Армянские НВФ в Карабахе в очередной раз обстреляли позиции ВС Азербайджана - Минобороны ВС Азербайджана пресекли проведение незаконных инженерных работ армянскими НВФ в Карабахе

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az