Байрамов рассчитывает обсудить с Лавровым ситуацию на Украине

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов рассчитывает на плодотворное обсуждение с российским коллегой Сергеем Лавровым украинского вопроса. По его словам, в Баку с беспокойством следят за событиями на Украине.

"Я знаю, что сегодня в рамках Анатолийского форума была ваша встреча с министром иностранных дел Украины. Естественно, также было бы очень интересно и полезно получить информацию от вас", - сказал Байрамов в начале встречи с Лавровым, которая проходит в Анталье в четверг.

"Мы с вниманием наблюдаем за теми процессами, теми тремя раундами переговоров, которые прошли в Белоруссии с участием Андрея Юрьевича (Руденко - замглавы МИД РФ), и сегодня в продолжение, тематика нас очень беспокоит. С этой точки зрения думаю, что у нас будет очень плодотворный разговор", - отметил азербайджанский министр.

Он также выразил надежду на обсуждение региональных вопросов, ход исполнения трёхсторонних заявлений.

Лавров со своей стороны отметил, что очень ценит возможность общения со своим коллегой.