Алиев и Эрдоган обсудили Украину и двустороннее сотрудничество

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своего визита в Турцию провел в четверг в Анкаре встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, на которой обсудили ситуацию в Украине и двустороннее сотрудничество, сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

“Алиев и Эрдоган отметили важность открытия Зангезурского коридора, его перспективы, которые он создает для региона, и в этой связи строительства железной дороги Карс-Нахчыван”, - отмечается в информации.

Президенты подчеркнули важность выполнения Арменией всех положений Трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, и обсудили контакты между турецкой и армянской делегациями.

Кроме того, на встрече речь шла об энергетическом сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией, успешной работе Южного газового коридора, возможности увеличения поставок газа в Турцию и Европу.

В этой связи также было отмечено, что предусмотрено строительство газопровода Игдыр-Нахчыван, в госбюджете Азербайджана предусмотрены инвестиции на эти цели.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о дальнейшем расширении торгово-экономических отношений.

Отмечено, что успешно продолжается сотрудничество в области военной, военно-технической, а также военной подготовки и образования, обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Вместе с тем, стороны обменялись мнениями о событиях в Украине. Были высоко оценены личные усилия Алиева и Эрдогана по скорейшему прекращению военных действий.

Лидеры с удовлетворением отметили развитие азербайджано-турецких союзнических отношений. Алиев также пригласил Эрдогана посетить с визитом Азербайджан.

Х.Насирзаде