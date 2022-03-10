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Дальнее зарубежье 10.03.2022 21:32

Министр обороны Финляндии считает нынешний момент неподходящим для подачи заявления на членство в НАТО

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен считает, что для его страны сейчас не время подавать заявку на вступление в НАТО.

"Финляндии прежде всего нужна политика "открытых дверей" в НАТО", - сказал он в четверг на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам трехдневного визита в США.

Комментируя свою встречу с американским коллегой Ллойдом Остином, он отметил, что "сейчас самое главное - прекратить войну на Украине".

Он также сказал, что по части вступления в НАТО парламент еще не пришел к единой точке зрения. Кроме того, Финляндия и Швеция, которые ранее говорили о возможном одновременном вступление в альянс, "еще должны согласовать свои позиции".

По словам Кайкконена, министр обороны США заверил его, что политика "открытых дверей" продолжится.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, МИНОБОРОНЫ, НАТО, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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