Рост цен на нефть замедлился, Brent - у $113,23 за баррель

Нефтяные котировки замедлили рост в четверг после данных о новом скачке инфляции США, вызвавшим укрепление курса доллара.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:38 увеличились в цене на $2,09 (1,88%) - до $113,23 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $1,46 (1,34%) - до $110,16 за баррель

В среду котировки Brent рухнули на 13,2%, рекордными темпами с апреля 2020 года. Контракты на WTI накануне подешевели на 12,1%, максимально с ноября. Между тем в начале недели обе марки достигали рекордных значений с лета 2008 года.

В четверг цены восстанавливались примерно на 6%, однако затем рост резко замедлился после статданных из США.

Как сообщалось, потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале взлетели на 7,9% относительно того же месяца прошлого года. Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, и обновил максимум с января 1982 года. Инфляция ускорилась по сравнению с 7,5% в январе.

Новый рекорд инфляции усилил опасения, что Федрезерв может начать активнее поднимать ключевую ставку, оказав поддержку доллару. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднимается почти на 0,5%, увеличивая стоимость нефти для держателей других валют.

Тем временем посол ОАЭ в Вашингтоне накануне заявил, что Эмираты будут рекомендовать другим членам ОПЕК увеличить добычу нефти на фоне рекордного скачка цен. "Мы выступаем за увеличение добычи, и будем призывать ОПЕК рассмотреть вопрос о повышении уровня добычи", - цитирует посла Financial Times.

Однако министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сухейль аль-Мазруи в четверг написал в соцсети Twitter, что страна будет соблюдать условия соглашения ОПЕК+ в области корректировки объемов нефтедобычи. Согласно текущему плану, картель ежемесячно увеличивает добычу на 400 тыс. баррелей в сутки.

"Из ОАЭ поступают противоречивые сообщения по поводу планов по нефтедобыче, что явно не помогает рынкам в эти волатильные времена", - отметил Уоррен Паттерсон из ING.