Байден объяснил рост цен в США действиями России

Президент США Джо Байден увязал рост цен в его стране с действиями РФ на Украине.
"Сегодняшние данные по инфляции - напоминание о том, что бюджеты американцев под ударом из-за роста цен... Важным фактором, подстегнувшим в этом месяце инфляцию, является рост цен на горючее, энергоресурсы, так как рынки реагируют на агрессивные действия России", - говорится в заявлении Байдена, распространенном в четверг Белым домом.
Байден напомнил, что "с самого начала говорил о том, что мы почувствуем у себя последствия жестких санкций (введенных против РФ - ИФ)". При этом он заверил, что санкции сильнее воздействуют на РФ, а не на жителей США.
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