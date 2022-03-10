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ТЭК 10.03.2022 20:22

Байден объяснил рост цен в США действиями России

Президент США Джо Байден увязал рост цен в его стране с действиями РФ на Украине.

"Сегодняшние данные по инфляции - напоминание о том, что бюджеты американцев под ударом из-за роста цен... Важным фактором, подстегнувшим в этом месяце инфляцию, является рост цен на горючее, энергоресурсы, так как рынки реагируют на агрессивные действия России", - говорится в заявлении Байдена, распространенном в четверг Белым домом.

Байден напомнил, что "с самого начала говорил о том, что мы почувствуем у себя последствия жестких санкций (введенных против РФ - ИФ)". При этом он заверил, что санкции сильнее воздействуют на РФ, а не на жителей США.

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Тэги: США, БАЙДЕН, РОССИЯ, ОБЪЯСНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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