Лидеры стран Евросоюза на саммите в Версале обсудят Украину, которую следует считать частью европейской семьи, заявили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы обсудим Украину как часть европейской семьи", - сказала она журналистам в преддверии саммита.
Фон дер Ляйен отметила, что участники саммита должны обозначить, что у них с Украиной "общая дальнейшая судьба". При этом она напрямую не стала упоминать вопрос о возможном членстве Украины в ЕС. Ранее западные СМИ сообщали, что по этому вопросу о руководителей стран Евросоюза пока нет общей позиции.
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