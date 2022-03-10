Лидеры стран Евросоюза на саммите в Версале обсудят Украину, которую следует считать частью европейской семьи, заявили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы обсудим Украину как часть европейской семьи", - сказала она журналистам в преддверии саммита.

Фон дер Ляйен отметила, что участники саммита должны обозначить, что у них с Украиной "общая дальнейшая судьба". При этом она напрямую не стала упоминать вопрос о возможном членстве Украины в ЕС. Ранее западные СМИ сообщали, что по этому вопросу о руководителей стран Евросоюза пока нет общей позиции.