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СНГ 10.03.2022 20:25

Лидеры ЕС обсудят Украину "как часть европейской семьи" - фон дер Ляйен

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Версале обсудят Украину, которую следует считать частью европейской семьи, заявили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы обсудим Украину как часть европейской семьи", - сказала она журналистам в преддверии саммита.

Фон дер Ляйен отметила, что участники саммита должны обозначить, что у них с Украиной "общая дальнейшая судьба". При этом она напрямую не стала упоминать вопрос о возможном членстве Украины в ЕС. Ранее западные СМИ сообщали, что по этому вопросу о руководителей стран Евросоюза пока нет общей позиции.

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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