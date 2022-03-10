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Внешняя политика 10.03.2022 20:32

Главы МИД России и Азербайджана обсудили запуск процесса делимитации азербайджано-армянской границы

В МИД РФ сообщили о состоявшейся 10 марта "на полях" Анталийского дипломатического форума встрече министров иностранных дел России и Азербайджана Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили ход реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9/10 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г., в частности, касающихся запуска процесса делимитации азербайджано-армянской границы, разблокирования экономических связей и транспортных коммуникаций в регионе, а также решения гуманитарных задач", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что "условлено вести дело к скорейшему проведению второго заседания Консультативной региональной платформы "3+3".

Министры также обсудили "дальнейшие шаги по реализации положений Декларации о союзническом взаимодействии между РФ и Азербайджаном, подписанной 22 февраля лидерами двух стран в ходе официального визита в Россию президента Азербайджана Ильхама Алиева".

Затронут ряд тем международной повестки дня, представляющих взаимный интерес, добавили в МИДе.

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, ВСТРЕЧА


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