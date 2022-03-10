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ТЭК 10.03.2022 20:58

ЕС должен быть готов ко всем сценариям с поставками российского газа - Макрон

Страны ЕС должны быть готовы к любому развитию событий с поставками российского газа, заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Нужно быть готовыми ко всем сценариям", - сказал он журналистам перед саммитом ЕС в Версале.

Макрон отметил, что слышал заявления российской стороны о продолжении поставок газа в Европу в полном объеме.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЕВРОПА, ГАЗ


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