ЕС должен быть готов ко всем сценариям с поставками российского газа - Макрон

Страны ЕС должны быть готовы к любому развитию событий с поставками российского газа, заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Нужно быть готовыми ко всем сценариям", - сказал он журналистам перед саммитом ЕС в Версале.
Макрон отметил, что слышал заявления российской стороны о продолжении поставок газа в Европу в полном объеме.
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