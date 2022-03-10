Президент Финляндии считает важным сохранять связь с Россией

Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что, несмотря ни на что, важно поддерживать связь с Россией.
"Мы видели, что, несмотря ни на что, важно сохранять связь с Россией, в том числе это делали президент (Франции Эмманюэль) Макрон и канцлер (ФРГ Олаф) Шольц", - заявил Ниинистё на пресс-конференции в четверг.
"Они оба говорили, что это прямая обязанность - связаться с (президентом РФ Владимиром) Путиным, если такая связь есть. Мы говорили об этом и во время моего визита в Белый дом", - прокомментировал президент Финляндии переговоры с Макроном и Шольцем.
По его словам, ключевой момент - не допустить эскалации украинского конфликта и вовлечения в него других европейских стран.
Касаясь вопроса о возможном членстве Финляндии в НАТО, Ниинистё отметил, что важно выяснить мнение народа.
"На практике это можно было бы сделать с помощью опроса общественного мнения с участием госструктур", - предложил глава государства.
В Финляндии членство в НАТО традиционно не поддерживало большинство населения. Однако после начала военной операции России на Украине ситуация изменилась, и в феврале в ходе народного опроса за вступление в Альянс высказались 53% респондентов, что вызвало определенную полемику на тему членства в НАТО во властных кругах.
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